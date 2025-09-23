نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عثمان ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، يوم الاثنين، بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لعام 2025، بعدما تفوق على زميله البرتغالي فيتينيا والإسباني لامين يامال ومحمد صلاح.

وسمح باريس سان جيرمان للاعبه ديمبلي بحضور حفل جائزة الكرة الذهبية رغم ارتباط فريقه بمباراة أمام مرسيليا في الدوري المحلي بنفس التوقيت بعد تأجيلها من يوم الأحد إلى الاثنين بسبب حالة الطقس.

وتحدث ديمبلي في الحفل معربا عن سعادته بهذه الجائزة، وموجها الشكر لإدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين على الموسم التاريخي.

وساهم ديمبلي في فوز الفريق الفرنسي بخمسة ألقاب محلية وقارية، أهمها دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي.

كما فاز الإسباني لويس إنريكي بجائزة أفضل مدرب، وحقق باريس سان جيرمان جائزة أفضل ناد كرة قدم للرجال للعام، فيما حصد الإيطالي جيانلوجي دوناروما حارس الفريق الباريسي السابق بجائزة أفضل حارس مرمى، أما أيتانا بونماتي لاعبة برشلونة فحققت جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في العالم.