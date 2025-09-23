نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإقصاء أبها.. الشباب يلحق بالمتأهلين إلى ثمن نهائي كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى دور 16 بعد الفوز على نظيره أبها برباعية مقابل هدفين بضربات الجزاء في اللقاء القوي المثير الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات دور 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

ملخص مباراة الشباب وأبها

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ونظيره أبها برتم سريع وسجل يانيك كاراسكو الهدف الأول في الدقيقة 13 صنع الصبياني وعادل افونسو تايرا النتيجة في الدقيقة 24 صنع لويز فيليبي مورالها وتلقى سعد بالعبيد البطاقة الحمراء في الدقيقة 31 وكذلك ويسلي هويدت في الدقيقة 45 وانتهى الشوط الأول 1/1.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وتعرض ابو يابس للإصابة في الدقيقة 78 وكذلك العوفي في الدقيقة 90 ونزل حازم الزهراني وارتطمت كرة بدر المطيري بالعارضة في الدقيقة الأخيرة وانتقلت المباراة للاشواط الإضافية وسجل لويز فيليبي مورالها في الدقيقة 98 وعادل سيرو النتيجة في الدقيقة 104 وسجل كاراسكو الهدف الثالث ولكن تم الغاؤه في الدقيقة 117 للتسلل وانتقلت المباراة لضربات الجزاء وفاز الشباب بنتيجة 4/2.