متفوقًا على مبابي وحكيمي.. صلاح يحقق أفضل مركز في سباق الكرة الذهبية

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مراسم حفل جائزة الكرة الذهبية والتي أقيمت مساء الإثنين على مسرح دو شاتليه، بالعاصمة الفرنسية باريس، وشهدت العديد من الجوائز المقدمة للمدربين واللاعبين واللاعبات حول العالم.

حقق لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح المركز الرابع في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم رجال حول العالم للموسم المنقضي 2024-2025.

ويعتبر المركز الرابع هو أفضل المراكز التي حققها اللاعب محمد صلاح، خلال فترة تواجده داخل قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم «الكرة الذهبية».

تواجد صلاح في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب كرة قدم رجال حول العالم أو المعروفة باسم «ballon d'or»، للمرة السادسة، وجاءت المراكز التي حصل عليها من قبل على النحو التالي:

2018: المركز السادس

2019: المركز الخامس

2020: إلغاء الحفل (بسبب فيروس كورونا)

2021: المركز السابع

2022: المركز الخامس

2023: المركز الحادي عشر

2024: خارج الترتيب

2025: المركز الرابع

ونجح اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في اقتناص لقب الأفضل في العالم عن الموسم الماضي، وجاءت قائمة العشر الأوائل على النحو التالي:

1- الفرنسي - عثمان ديمبيلي

2- الإسباني - لامين يامال

3- البرتغالي - فيتينها

4- المصري - محمد صلاح

5- البرازيلي - رافينها

6- المغربي - أشرف حكيمي

7- الفرنسي - كيليان مبابي

8- الإنجليزي - كول بالمر

9- الإيطالي - جيانلويجي دوناروما

10- البرتغالي - نونو مينديش