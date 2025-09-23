نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الانتركونتيننتال|بيراميدز يواجه أهلي جدة السعودي اليوم على لقب كأس القارات الثلاثة بجدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كأس الانتركونتيننتال.. بيراميدز بالزي الأساسي.. وأهلي جدة بالطاقم الأخضر الكامل

الانتركونتيننتال|بيراميدز يواجه أهلي جدة السعودي اليوم على لقب كأس القارات الثلاثة بجدة.

بيراميدز، أهلي جدة، يستعد نادي بيراميدز لخوض المباراة الثانية له في بطولة كأس الانتركونتيننتال مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 ضد نادي أهلي جدة السعودي.

وتستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة وبالتحديد ملعب الجوهرة المشعة، مواجهة عربية مرتقبة تجمع بين فريق الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا وفريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا على لقب كأس الأفروآسيوي باسيفيك (كأس القارات الثلاثة).

موعد مباراة بيراميدز أهلي جدة السعودي في كأس القارات للأندية 2025

ومن المقرر أن تقام مباراة بيراميدز ضد نادي أهلي جدة السعودي في كأس القارات للأندية اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر 2025 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بالمملكة العربية السعودية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وأهلي جدة في بطولة كأس الانتركونتيننتال

ويزداد التساؤلات خلال الوقت الحالي حول إمكانية حصول أي قناة تليفزيونية على حقوق بث مباراة بيراميدز وأهلي جدة السعودي في بطولة الانتركوننينتال، خاصة بعد عدم إذاعة مباراة الدوري الأول التي جمعت بيراميدز أمام فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وحتي الآن لم تحصل أي قناة أو أي شبكة قنوات عربية على حقوق بث مباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس القارات للأندية 2025 بشكل رسمي، وتنقل أحداث اللقاء عبر منصة شاهد فقط .

وكان قد قال مصدر من داخل نادي بيراميدز في تصريحات صحفية: بأنه حتي الآن لن يتم نقل المباراة عبر أي قناة تليفزيونية، ولكن تُجري الآن محاولات لنقلها عبر قناة SSC السعودية».

وتابع المصدر بأن:«هناك ضغط كبير من جماهير أهلي جدة لإذاعة المباراة لذلك بدأ التفاوض والحديث عن نقلها عبر القناة في الساعات الحالية».

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس القارات للأندية 2025

ويمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت لمباراة بيراميدز والأهلي السعودي في كأس القارات للأندية 2025، عبر تطبيق شاهد VIP، ويشترط الاشتراك في الباقة الرياضية لمتابعة البث المباشر للمواجهة المرتقبة بين الفريقين.

كأس القارات الثلاثة

طاقم حكام مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة السعودي

واسند الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة مباراة بيراميدز ضد أهلي جدة السعودي للحكم الروماني إستيفان كوفاكس، وكان كوفاكس قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا في نسخته الأخيرة بين باريس سان جيرمان وإنتر ميلان والتي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بخمسة أهداف دون مقابل.

ملابس الفريقين

وكان قد أسفر الاجتماع الفني التنسيقي السابق لمباراة بيراميدز أمام أهلي جدة، عن خوض بيراميدز المباراة بالزي الأساسي للفريق، حيث سيرتدي قميصه الأساسي الأزرق في الأبيض، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الأصفر الكامل.

أما أهلي جدة فيرتدي قميصه الأساسي الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى اللون الأحمر الكامل.

غيابات بيراميدز أمام أهلي جدة السعودي

ويغيب عن المشاركة مع نادي بيراميدز أمام أهلي جدة ببطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025، عدد من لاعبي الفريق، حيث يفتقد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب فريق بيراميدز، لخدمات عدد من اللاعبين، وهم رمضان صبحي ومحمود مرعي ووليد الكرتي، للإصابة.

المباراة المقبلة

وسيلعب الفائز من مواجهة بيراميدز ضد أهلي جدة السعودي أمام الفريق المتأهل من مواجهة كروز أزول المكسيكي الفائز بكأس أبطال الكونكاكاف، مع بطل كأس ليبرتادوريس الذي لم يتحدد بعد في بطولة ديربي الأمريكيتين، على لقب كأس التحدي في الدور المقبل من البطولة.

على أن يتأهل الفائز وقتها للنهائي لخوض المباراة ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أوروبا.

نادي بيراميدز

وكان قد تغلب بيراميدز على أوكلاند بثلاثة أهداف دون مقابل بالدور الأول من البطولة، ليصعد لمواجهة أهلي جدة على لقب كأس القارات الثلاث.

ويشارك بيراميدز فى بطولة كأس إنتركونتيننتال بصفته حامل لقب دورى أبطال إفريقيا 2024-2025.

بينما يشارك فريق أهلى جدة فى البطولة، كونه بطلًا لدورى أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025.

وكانت التجربة الأخيرة لنادي أهلي جدة السعودي قبل مواجهة بيراميدز في كأس الانتركونتينينتال ضد نادي الهلال التي انتهت بنتجة 3-3 بالدوري السعودي.