نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وليتشي في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ميلان لمواجهة نظيره ليتشي وذلك ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس إيطاليا.

مشوار الفريقين في البطولة بدأ بعد تخطي ميلان نظيره باري بهدفين دون رد في الدور التمهيدي الأول، وبنفس النتيجة تخطى ليتشي يوفي ستابيا.

ويسعى ميلان لمواصلة نتائجه الجيدة من أجل الوصول للأدوار النهائية والتتويج باللقب.

موعد مباراة ميلان وليتشي في بطولة كأس إيطاليا والقنوات التلفزيونية الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة على ملعب سان سيرو في تمام العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

وتنقل أحداث اللقاء عبر منصة منصة “Shahid VIP” كونها الناقل الحصري للمنافسات الإيطالية هذا الموسم وتذاع المباراة أيضا عبر قناة إم بي سي أكشن.

