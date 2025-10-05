مطالب بتغيير مضمار ألعاب القوى الفرعي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر

أكمل 40 عاما .. !!

الإصابات تلاحق لاعبي المنتخبات الوطنية والعمر الافتراضي للمضمار تجاوز بثلاث مرات

كتب ـ بدر الزدجالي:

طالب لاعبو المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية لمنتخبات ألعاب القوى، بضرورة تغيير ارضية مضمار مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر الذي تم تشييده في العام 1985 وذلك بعد مرور اربعين عاما على إنشاء المضمار الذي أصبح متهالكا، والذي يعد المكان الأكثر استقبالا للاعبي ولاعبات منتخبات القوى وممارسي هذه اللعبة ومختلف الألعاب الأخرى، وذلك بسبب تهالك أرضية المضمار، وكذلك مضمار القفز، الأمر الذي اعاق إعداد لاعبينا كثيرا وعرقل اكمال برامجهم التدريبية.

ويعاني المضمار الفرعي لألعاب القوى من الكثير من الحفر الموزعة على مختلف الميدان مع فقدان ارضية الملعب مواصفات الأمن والسلامة اللازمة للاعبي ألعاب القوى، ورغم التجميل الجيد حول المضمار والأرضية المعشبة لممارسي مسابقات الرمي إلا ان المشكلة الرئيسية في لاعبي السرعة والجري الذي يعانون خلال الحصص التدريبية المتواصلة ولا يوجد مكان آخر للحصص التدريبية بعد تعطل ارضية مضمار العاب القوى الرئيسي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

ويعاني لاعبو القوى كثيرا من الاصابات بسبب ارضية المضمار التي تسببت خلال السنوات الماضية بالعديد من الاصابات وكذلك الحال في ميدان القفز الذي يفتقر الى كافة جوانب الامن والسلامة وتعرض بسببه لاعبونا لكثير من الاصابات التي ابعدتهم عن المشاركات الخارجية، حيث لا يوجد مكان آخر مناسب لهذا المنتخب رغم تحقيق نتائج جيدة وارقام تصاعدية للاعبينا في تلك المسابقة.

ومع مرور عديد مجالس ادارات الاتحاد العماني لألعاب القوى التي طالبت خلال فترة تولي كل مجلس تغيير ارضية المضمار الا ان الوضع لم يتغير، ولم تكتمل المساعي بانجاز وتصليح اوضاع هذا المضمار وما شهدته الفترة الماضية هي بعض التحسينات حول المضمار.

وغياب تطوير البنية التحتية لالعاب القوى خلال الفترة الماضية اثر كثيرا على اعداد لاعبينا بالصورة المثالية والبحث المستمر عن مضامير اخرى والتوجه الى معسكرات خارجية من اجل اعداد لاعبينا بالصورة المثالية وكذلك منع استقبال لاعبين من الدول الاخرى لاقامة معسكراتهم على ارض سلطنة عمان بعد ان كانت السلطنة محطة جيدة لاعداد اللاعبين نظير تواجد منافسات جيدة وعلى اثرها تم اختيار سلطنة عمان لتكون المركز الأقليمي لألعاب القوى لسنوات، شهدت خلالها تواجد ابرز النجوم العرب والدوليين في معسكرات بمسقط، واليوم تفتقد مضامير القوى العمانية لتلك الأسماء العالمية والتي توجهت إلى دول اخرى لاقامة معسكراتها.

وعلى الرغم من التحسين والتعديلات في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال السنوات الماضية الا ان الأنظار غابت عن اهم المنشآت والتي تستقطب اعدادا كبيرة من الممارسين، حيث تم تحسين ملاعب التنس بشكل جيد وكذلك الصالات والمرافق الأخرى وبقيت مضامير القوى دون صيانة أو تعديل.

ويبلغ العمر الافتراضي لمضامير العاب القوى العالمية وذات المواصفات الدولي بين 8 الى 12 عاما معتمدا على حالات الطقس والصيانة والمحافظة عليها بالاضافة الى حجم الاستهلاك وغيرها من الجوانب الا ان العمر الافتراضي لا يتجاوز اكثر من خمسة عشر عاما بينما مر على مضمار العاب القوى الفرعي بالمجمع 40 عاما تجاوز خلالها العمر الافتراضي لاكثر من ثلاث مرات.