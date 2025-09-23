نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مع نظيره الأخدود، في مباراة قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي.

موعد مباراة الهلال القادمة في دوري روشن السعودي

ومن المنتظر أن تقام مباراة الهلال ضد الأخدود في بطولة الدوري السعودي، يوم الخميس المقبل الموافق 25 سبتمبر الجاري، على ملعب المملكة أرينا.

وستنطلق صافرة مباراة الهلال ضد الأخدود، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق الهلال المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 5 نقاط، بينما يقع الأخدود في المركز الثامن عشر والأخير دون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات ثمانية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.