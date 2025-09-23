نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، بمواجهة نظيره كريستال بالاس، في الجولة السادسة القادمة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ويواصل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 15 نقطة، بينما يقع كريستال بالاس في المركز الخامس بواقع 9 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الوكيل الحصري لإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي.