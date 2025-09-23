نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد لامين يامال يسخر من تتويج ديمبلي بالكرة الذهبية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر منير نصراوي، والد لامين يامال، من فوز عثمان ديمبلي بجائزة الكرة الذهبية 2025، وأصر على أن ابنه هو "أفضل لاعب في العالم إلى حد بعيد".

فاز الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، يوم الاثنين، بالجائزة المرموقة لأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" لعام 2025.

وأصبح المهاجم أول فرنسي منذ كريم بنزيمة عام 2022 يرفع الجائزة بعد مساعدة باريس سان جيرمان في الفوز بلقبه الأول لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ورغم ذلك، أعرب والد موهبة برشلونة عن تحفظاته بشأن قرار تسليم الجائزة إلى النجم الفرنسي، وقال في تصريحات لبرنامج "التشيرينغيتو" الإسباني بعد نهاية الحفل، يوم الاثنين: لن أقول سرقة، بل سأتحدث عن الضرر المعنوي للإنسان، ولامين يامال هو أفضل لاعب في العالم إلى حد بعيد.

وأضاف: ليس فقط لأنه ابني، ولكن لأنه أفضل لاعب في العالم، علينا أن نقول إن شيئا غريبا حدث في الحفل، ولكن العام المقبل سيكون لنا، في العام المقبل ستكون الكرة الذهبية إسبانية.