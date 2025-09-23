نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يفتح رحيل فينيسيوس الباب أمام هالاند في ريال مدريد؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يظل اسم إيرلينغ هالاند حاضرًا في مكاتب ريال مدريد كأحد الأهداف الكبرى للمستقبل. المهاجم النرويجي، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في عام 2034، يمتلك بندًا يسمح له بالرحيل، ما قد يسهل صفقة انتقال محتملة إلى سانتياغو برنابيو.

وبحسب المعطيات الحالية، فإن قدوم هالاند الموسم المقبل لا يبدو مطروحًا على الطاولة، غير أن الوضع المعقد المتعلق بتجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور قد يغيّر المشهد تمامًا. فالنجم المدريدي ينتهي عقده في 2027، وفي حال لم يجدد قد يجد نفسه في سوق الانتقالات الصيف المقبل. عندها، سيعود اسم هالاند إلى الواجهة بقوة.

موقع Football Insider كشف أن المهاجم النرويجي قد يغادر ملعب الاتحاد مقابل نحو 170 مليون يورو، وهي قيمة يمكن أن تصبح واقعية إذا قرر ريال مدريد التخلي عن فينيسيوس.

حلم قديم لفلورنتينو بيريز

لطالما راودت رئيس النادي فلورنتينو بيريز فكرة الجمع بين كيليان مبابي وهالاند في فريق واحد. الثنائي، بقدراته الهجومية الهائلة، من شأنه أن يضع ريال مدريد في موقع المرشح الأول لحصد جميع البطولات.

وفي هذا السياق، أكد بيديا ميياتوفيتش، نجم ريال مدريد السابق، أن هالاند يحلم بالفعل باللعب في العاصمة الإسبانية. كما لم تخفِ وكيلة أعماله رافائيلا بيمينتا إعجابها بالنادي الأبيض، واصفة إياه بأنه "مكان الأحلام".

مشروع السيتي في مرحلة شك

رغم أن عقده مع مانشستر سيتي يمتد حتى 2034، إلا أن مصادر قريبة من ريال مدريد تعتقد أن هالاند لن يستمر كل هذه الفترة مع الفريق الإنجليزي. ومع أن إدارة السيتي دعمت المدرب بيب غوارديولا بعدة صفقات، إلا أن المشروع لا يمر بأفضل مراحله، وهو ما يعزز التكهنات بإمكانية رحيل النجم النرويجي في السنوات القليلة المقبلة.

