نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديمبلي يوضح سبب بكائه بعد التتويج بالكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدولي الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان إن الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لم يكن هدفا شخصيا على الإطلاق لكنه أقر بأنه لم يستطع منع دموعه عندما تحدث عن عائلته بعد اختياره أفضل لاعب في العالم، الاثنين.

وأصبح المهاجم أول فرنسي منذ كريم بنزيمة عام 2022 يرفع الجائزة بعد مساعدة باريس سان جيرمان في فوز بلقبه الأول لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وقال ديمبلي لـ "رويترز" بعد تفوقه على الأمين جمال مهاجم برشلونة وإسبانيا ليحصد الجائزة "لم أكن أريد البكاء، لكن بمجرد أن بدأت الحديث عن عائلتي وعن الأشخاص الذين دعموني، لم أستطع منع نفسي".

وأضاف ديمبلي (28 عاما): "رغم أنني لم أستهدف أبدا الفوز بجوائز فردية، فإن الجائزة كانت لحظة خاصة".

وتابع: لم يكن هدفا شخصيا أبدا. على المستوى الفردي، يُعد الفوز بجائزة كهذه أمرا رائعا. لكن عندما يحدث ذلك، بالطبع تشعر بالسعادة والبهجة.