الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية إلى ملعب استاد الملك عبد العزيز مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، حيث يلتقي الاتحاد مع الوحدة في قمة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الجديد 2025-2026.

غياب بنزيما.. تشكيل الإتحاد المتوقع أمام الوحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين 2026

وجدير بالذكر أن الفريق الاتحادي يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما نجح في التتويج بلقب الكأس في الموسم الماضي، ويبحث عن انطلاقة قوية للحفاظ على البطولة ومواصلة مشواره نحو الأدوار المتقدمة.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الوحدة إلى تحقيق المفاجأة وإقصاء حامل اللقب مبكرًا، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والندية.

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في كأس السعودية

وقد تقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، على ملعب استاد الملك عبد العزيز، في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والساعة 10:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة

وقد تقرر أن تنقل المباراة عبر شبكة قنوات ثمانية التي حصلت على حقوق بث البطولات المحلية السعودية، حيث تذاع المواجهة حصريًا على قناة ثمانية 1.

وجدير بالذكر أن المباراة تحمل كل مقومات المتعة والإثارة، بين فريقين كبيرين يبحثان عن التأهل إلى الدور المقبل من أعرق البطولات في السعودية.

تشكيل الإتحاد المتوقع أمام الوحدة