نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود.. مفاجآت مدوية من النحاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود التي تنطلق في الخامسة مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش.

خط الوسط:أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رضا ومحمد شريف وعمر كمال عبدالواحد وأحمد عبدالقادر وأشرف بن شرقي وحمزة عبدالكريم ومهند أيمن ومحمد رأفت.

