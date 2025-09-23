نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| تشكيل حرس الحدود الرسمي في مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق حرس الحدود في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، نظيره فريق الأهلي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

تشكيل حرس الحدود الرسمي في مواجهة الأهلي

أعلن المدرب أحمد زهران المساعد للمدير الفني عبد الحميد بسيوني عن تشكيل فريق الحرس في مواجهة الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: فوزي الحناوي - إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - محمد الدغيمي.



خط الوسط: محمد مجلي - محمد أشرف "روقا" - محمد النجيلي.

خط الهجوم: أحمد الشيخ - محمد حمدي زكي - عمر فتحي.



ويغيب المدرب عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق حرس الحدود عن ال مباراة اليوم أمام الأهلي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد الغياتي.

يذكر أن فريق حرس الحدود يقع في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 8 نقاط من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بينما يأتي فريق الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط.