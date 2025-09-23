نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| حرس الحدود يرد سريعا أمام الأهلي ويسجل هدف التعادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام مباراة فريق حرس الحدود أمام نظيره فريق الأهلي حاليا، في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ونجح اللاعب جراديشار في إحراز هدف التقدم لفريق الأهلي مع الدقيقة 4'، من بداية شوط المباراة الأول، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليمنى، سكنت مرمى فريق الحرس.

وتمكن المهاجم محمد حمدي ذكي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 8'، من أحداث شوط المباراة الأول، بعد عرضية أرضية من الجبهة اليسرى عن طريق اللاعب فوزي الحناوي، حولها اللاعب محمد حمدي في شباك فريق الأهلي.

ويحتضن ملعب الكلية الحربية بالقاهرة مواجهة اليوم بين حرس الحدود والأهلي، والتي انطلقت صافرة بدايتها عند الساعة الخامسة عصر اليوم الثلاثاء.

تذاع المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك بصوت المعلق الرياضي محمد عفيفي.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة الحادية عشرة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق حرس الحدود في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 8 نقاط.