نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل| الأهلي يتقدم على الحدود بثنائية في شوط المباراة الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث شوط المباراة الأول بين فريق حرس الحدود ونظيره فريق الأهلي، وذلك بتقدم الأهلي على الحدود بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تقام على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة.

بداية مثيرة ورد سريع

جاءت أحداث شوط المباراة الأول مثيرة من جانب الفريقين، حيث بادر فريق الأهلي بالتقدم وإحراز هدف المباراة الأول مع الدقيقة 4' عن طريق تسديدة قوية من اللاعب جراديشار.

استطاع فريق الحرس الرد سريعا، وبعد مرور أربع دقائق، تمكن اللاعب محمد حمدي ذكي من تسجيل هدف التعادل لفريق حرس الحدود.

حاول لاعبو الأهلي إدراك هدف التعادل، وكاد أن يسجل اللاعب مروان عطية هدف الأهلي الثاني، ولكن تمكن الحارس محمود الزنفلي من التصدي لتصويبة مروان الصاروخية من خارج منطقة الجزاء.

حصل اللاعب ياسين مرعي على ركلة جزاء مع الدقيقة 45'، بعد مراوغة من الجانب الأيسر، ليتعرض إلى عرقلة من دفاعات فريق الحدود، ويحتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي.

رفض لاعبو الأهلي الدخول إلى غرفة ملابس الفريق بين شوطي اللقاء، دون التقدم في النتيجة، وبالفعل نجح اللاعب محمود حسن تريزيجية في تسجيل ركلة جزاء معلنا الهدف الثاني لفريق الأهلي، بعد تنفيذ ركلة الجزاء على يمين الحارس الزنفلي.

اعتمد فريق حرس الحدود على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، معتمدا على سرعات محمد حمدي ذكي واللاعب أحمد الشيخ، بينما سيطر الأهلي على منتصف الملعب والاستحواذ على الكرة.

يذكر أن فريق الأهلي يقع في المرتبة الحادية عشرة من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، بينما يأتي فريق الحدود في المرتبة الثالثة عشرة برصيد 8 نقاط.