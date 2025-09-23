نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. هدف بيراميدز الأول أمام الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيستون ماييلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تسجيل هدف فريقه الأول أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز بطل إفريقيا أمام نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

بداية قوية من بيراميدز.. تسديدة فيستون مايلي تسكن شباك ميندي#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/q9w9I2mxPD — MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025

وجاء هدف فيستون ماييلي بعد تمريرة رائعة من بلاتي توريه في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، ليمنح بيراميدز الأفضلية في اللقاء حتى الآن.