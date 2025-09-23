الرياضة

فيديو.. هدف بيراميدز الأول أمام الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيستون ماييلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تسجيل هدف فريقه الأول أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز بطل إفريقيا أمام نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

وجاء هدف فيستون ماييلي بعد تمريرة رائعة من بلاتي توريه في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، ليمنح بيراميدز الأفضلية في اللقاء حتى الآن.

