فيديو.. هدف بيراميدز الثالث أمام الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيستون ماييلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تسجيل هدف فريقه الثالث والهاتريك أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.
ويلتقي بيراميدز بطل إفريقيا أمام نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.— MBC Action (@mbcaction)
هاتريك من فيستون مايلي.. بيراميدز يسجل الهدف الثالث#الأهلي_بيراميدز#FIFA_Intercontinental_Cup pic.twitter.com/oPBJkCiuAD— MBC Action (@mbcaction) September 23, 2025
وجاء هدف فيستون ماييلي في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، ليمنح بيراميدز الأفضلية في اللقاء حتى الآن.