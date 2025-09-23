نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. هدف بيراميدز الثالث أمام الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيستون ماييلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تسجيل هدف فريقه الثالث والهاتريك أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز بطل إفريقيا أمام نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

— MBC Action (@mbcaction)

وجاء هدف فيستون ماييلي في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، ليمنح بيراميدز الأفضلية في اللقاء حتى الآن.