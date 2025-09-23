الرياضة

فيديو.. هدف بيراميدز الثالث أمام الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

0 نشر
0 تبليغ

فيديو.. هدف بيراميدز الثالث أمام الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتيننتال

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. هدف بيراميدز الثالث أمام السعودي في كأس الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيستون ماييلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، من تسجيل هدف فريقه الثالث والهاتريك أمام الأهلي السعودي في بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي بيراميدز بطل إفريقيا أمام نظيره الأهلي السعودي بطل آسيا، على ملعب الإنماء (الجوهرة المشعة) بمدينة جدة في إطار كأس الإنتركونتيننتال وعلى لقب بطولة كأس القارات الثلاث.

— MBC Action (@mbcaction)

وجاء هدف فيستون ماييلي في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني، ليمنح بيراميدز الأفضلية في اللقاء حتى الآن.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا