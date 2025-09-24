الارشيف / الرياضة

أحمد عبد القادر يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي استعدادًا للقمة

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، دخل حسابات الجهاز الفني للأحمر استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" دخل عبد القادر حسابات عماد النحاس بعد ظهوره اليوم بشكل جيد أمام حرس الحدود في المباراة الذي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين".

واختتم:" أحمدعبد القادر ظهر اليوم للمره الأولي منذ عودته للنادي الأهلي وأدى أداء جيد جدًا بعد غياب طويل عن المباريات".

