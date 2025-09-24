نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد عبد القادر يدخل حسابات الجهاز الفني للأهلي استعدادًا للقمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخل حسابات الجهاز الفني للأحمر استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" دخل عبد القادر حسابات عماد النحاس بعد ظهوره اليوم بشكل جيد أمام حرس الحدود في المباراة الذي فاز بها المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين".

واختتم:" أحمدعبد القادر ظهر اليوم للمره الأولي منذ عودته للنادي الأهلي وأدى أداء جيد جدًا بعد غياب طويل عن المباريات".