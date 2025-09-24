نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: ما حدث من ياسر إبراهيم تجاه مروان عطية " كارثه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد علاء إبراهيم نجم الاهلي السابق، اعتراض ياسر إبراهيم على جائزة رجل المباراة عقب مواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وقال إبراهيم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: التعاقدات والمباراة المالية الكبيرة لها صدى في أوضة لبس الاهلي ومأثرة على اداء اللاعبينً

واضاف: ما حدث من ياسر ابراهيم عقب مباراة حرس الحدود تجاه مروان عطية واعتراضه على جائزة رجل المباراة بمثابة كارثة.

وتابع: كنت ضد اعتراض ياسر إبراهيم على جائزة رجل المباراة حتى لو هو يستحق الحصول عليها

وأردف: ياسر إبراهيم لاعب كبير وقدم مباراة كبيرة وقوية للغاية ولكن تصرفه عقب المباراة كان غير مقبول ويدل ان هناك أزمة في أوضة لبس الاهلي