نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يواصل التفوق المصري على عمالقة السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل فريق بيراميدز سلسلة الانتصارات التي تحققها الأندية المصرية أمام كبار الأندية السعودية، بعد فوزه اللافت على أهلي جدة بنتيجة 3-1، في مواجهة ودية جمعت الفريقين ضمن استعداداتهما للموسم الجديد.

ويأتي هذا الانتصار امتدادًا لسجل مميز للأندية المصرية في المواجهات الأخيرة مع الفرق السعودية، حيث سبق أن اكتسح الأهلي نظيره الهلال برباعية نظيفة، وتغلب على اتحاد جدة بثلاثة أهداف لهدف، فيما حقق الزمالك انتصارًا على الشباب بهدف دون رد، وفرض التعادل الإيجابي على النصر بهدف لمثله.

وتعكس هذه النتائج الحالة الفنية الجيدة التي تمر بها الأندية المصرية، وقدرتها على مقارعة أقوى الفرق في المنطقة، مما يمنحها دفعة معنوية كبيرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية.