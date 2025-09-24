الرياض - كتبت رنا صلاح - قمة نارية تجمع بين قطبي كرة القدم المصرية حيث من المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الزمالك في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يدخل الفريقان بروح عالية ويسعى الطرفان لاقتناص الفرص وتحقيق الفوز في البطولة، حيث أن الفوز بهذه البطولة له مذاق خاص، حيث يحظى الأهلى والزمالك بمتابعة قوية من قبل عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي.

قمة نارية.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2025

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الزمالك يوم الاثنين المقبل الموافق 29 سبتمبر، على أن تنطلق صافرة بداية اللقاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وفي آخر مباراة له سقط الزمالك في فخ التعادل أمام الجونة بهدف كل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي في منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز على أن يرتفع رصيد الزمالك إلى 17 نقطة، ويحتل صدارة المسابقة في حين يرتفع رصيد الجونة إلى 8 نقاط ويحتل المركز الـ14.

منافسة قوية بين الصفقات الجديدة فى الاهلى والزمالك

وتشهد مباراة الأهلي والزمالك منافست قوية بين الفريقين، حيث أبرم الأهلي عدة صفقات قوية منها ضم أحمد مصطفي زيزو، وضم كل من التونسي محمد علي بن رمضان، وأيضا محمود تريزيجيه، وكل من أحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومحمد شريف، في حين أبرم الزمالك صفقات قوية في مقدمتها الثنائي الأجنبي البرازيلي خوان ألفينا، وأيضا الأنجولي شيكو بانزا، كما أبرم الزمالك صفقات قوية لضم أحمد ربيع ومحمد إسماعيل والفلسطينين عدي الدباغ وآدم كايد، وتجمع هذه القمة إدارة فنية جديدة كل من البلجيكي يانيك فيريرا مع الزمالك، وأيضا عماد النحاس مع الأهلي