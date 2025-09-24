نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفعة في الميركاتو الشتوي.. كريستال بالاس يغلق الباب أمام انتقال وارتون إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقّى نادي ليفربول ضربة قوية في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن أُبلغ بشكل واضح من قِبل إدارة كريستال بالاس أن فرص التعاقد مع لاعب خط الوسط الإنجليزي الواعد، آدم وارتون، شبه معدومة خلال فترة الانتقالات المقبلة.

كريستال بالاس يغلق الباب أمام انتقال وارتون إلى ليفربول

ووفقًا لما نشره موقع Teamtalk، فإن ليفربول أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم وارتون، البالغ من العمر 21 عامًا، في ظل سعيه لتدعيم وسط ميدانه بعناصر شابة قادرة على تقديم الإضافة على المدى البعيد. إلا أن إدارة كريستال بالاس تعتبر اللاعب أحد الركائز الأساسية في مشروع الفريق للمواسم القادمة، ولا تنوي التفريط فيه بأي حال من الأحوال، لا سيما في منتصف الموسم.

ويُعد وارتون من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، وقد جذب الأنظار بفضل أدائه المتوازن وقدرته على الربط بين الخطوط، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول، الذي يسعى لتجديد دماء خط الوسط بعد سلسلة من التغييرات خلال الموسم الماضي.

ومع تمسّك كريستال بالاس بلاعبه الشاب، سيكون على ليفربول إما الانتظار حتى الصيف المقبل أو تحويل بوصلته نحو أهداف بديلة لتدعيم وسط ميدانه في يناير.