نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي يونج يمدد إقامته في كامب نو حتى 2029 براتب مخفّض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق نادي برشلونة تقدمًا مهمًا في ملف تجديد عقد لاعب خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، بعدما توصّل الطرفان إلى اتفاق رسمي يقضي بتمديد عقد اللاعب حتى صيف عام 2029، مع تقليص في راتبه ضمن خطة النادي لإعادة التوازن المالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية، فإن دي يونغ، البالغ من العمر 28 عامًا، وافق على شروط التجديد بعد مفاوضات طويلة ومعقّدة، تضمنت مناقشة الجوانب المالية والتخطيط الرياضي للفريق في المرحلة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يُحاول فيه برشلونة الحفاظ على عناصره الأساسية، وبناء فريق مستقر قادر على المنافسة محليًا وأوروبيًا، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهها النادي منذ عدة مواسم.

ويُعد دي يونغ أحد أهم عناصر خط وسط برشلونة منذ انضمامه من أياكس في عام 2019، وقدّم مستويات مميزة جعلته محط اهتمام عدة أندية أوروبية، إلا أن رغبته في البقاء داخل "كامب نو" لعبت دورًا حاسمًا في إتمام الاتفاق.