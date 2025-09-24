نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بامفورد يقترب من خوض تجربة جديدة في الليغا عبر بوابة خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح المهاجم الإنجليزي باتريك بامفورد قريبًا من الانضمام إلى نادي خيتافي الإسباني، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن ليدز يونايتد هذا الصيف باتفاق متبادل بين الطرفين.

بامفورد يقترب من خوض تجربة جديدة في الليغا عبر بوابة خيتافي

وذكرت صحيفة Football Espana أن خيتافي دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي خاض تجارب سابقة مع أندية بارزة مثل تشيلسي وليدز يونايتد، ويبحث حاليًا عن تحدٍ جديد في الدوري الإسباني "الليغا".

ويُعد بامفورد من المهاجمين ذوي الخبرة، وسبق له أن تألق في موسم صعود ليدز إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان عنصرًا أساسيًا في خط الهجوم خلال سبع سنوات قضاها مع الفريق.

صفقة بامفورد تمثل محاولة من خيتافي لتعزيز خطه الأمامي بخبرة أوروبية، في ظل طموحات النادي لتقديم موسم قوي في الليغا.