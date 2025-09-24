نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل فينيسيوس جونيور يُربك ريال مدريد.. آرسنال وليفربول يترقّبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن الغموض لا يزال يحيط بمستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع نادي ريال مدريد، ما دفع ناديي آرسنال وليفربول لمراقبة الموقف عن كثب، تحسبًا لأي فرصة للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشره موقع TBR Football، فإن مسؤولي الناديين الإنجليزيين تلقوا إشارات غير مؤكدة بشأن استقرار وضع اللاعب داخل صفوف "الميرينغي"، وسط حديث متزايد عن احتمالية رحيله، سواء بسبب خطط النادي المستقبلية أو الرغبة في تجديد الدماء داخل التشكيلة.

ويُعد فينيسيوس، البالغ من العمر 25 عامًا، أحد أبرز الأسماء في الكرة العالمية حاليًا، لما يمتلكه من مهارة وسرعة وقدرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، وقد لعب دورًا حاسمًا في تتويجات ريال مدريد الأخيرة، خاصة في دوري أبطال أوروبا.

رغم أن انتقاله في الوقت الحالي يبدو معقدًا، إلا أن أي تطور في العلاقة بين اللاعب وإدارة ريال مدريد قد يفتح الباب أمام أحد أكبر الانتقالات في السوق خلال السنوات القادمة، وهو ما يجعل آرسنال وليفربول في حالة ترقّب دائم.