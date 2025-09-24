نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جمعية قدامى اللاعبين تكرم نخبة من الحراس السابقين باتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى، غدًا الخميس، حفلًا كبيرًا لتكريم نخبة من حُراس المرمى الذين كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات الكرة المصرية، سواء مع المنتخب الوطني أو أنديتهم، في مشهد يليق بتاريخهم العريق.

الحفل يُقام في مركز المنتخبات الوطنية بالمقر الجديد لاتحاد الكرة في مدينة السادس من أكتوبر، بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ويشهد الحفل حضور عدد من نجوم الكرة القدامى، وقيادات الكرة المصرية، إلى جانب الجهاز الفني لمنتخب مصر، في مشهد يجمع أجيالًا مختلفة تحت مظلة الوفاء والتقدير.

ومن بين الأسماء التي سيتم تكريمها الراحل ثابت البطل حارس مرمى منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، ⁠رضا حمد حارس مرمى منتخب مصر في اوليمبياد طوكيو 1964 ونادي الاتحاد السابق، هانى سرور حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري السابق، حسن على حارس مرمى منتخب مصر ونادي الترسانة السابق، فكرى صالح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، عبد الستار علي حارس مرمى نادي غزل المحلة السابق، محمد ⁠ابو ليلة حارس مرمى نادي الإسماعيلي السابق، عادل المأمور حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أسامه ⁠سطوحى حارس مرمى منتخب مصر ونادي المنصورة السابق، علاء خليل حارس مرمى نادي المقاولون العرب السابق، أحمد ناجى حارس مرمى منتخب مصر ونادي الأهلي السابق، محمود ⁠البلعوطى حارس مرمى منتخب مصر ونادي غزل المحلة السابق، و⁠سيد دومة حارس مرمى نادي أسوان السابق.

يذكر ان مجلس ادارة الجمعية يتكون من الكابتن أحمد شوبير رئيسا، والكابتن محمود أبورجيلة نائبا، والناقد الرياضي صلاح دندش أمينا للصندوق، ومحمد الجرجاوي سكرتيرا عاما .. بالاضافة الى كل من الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن فتحي مبروك والكابتن ربيع ياسين والناقد الرياضي شوقي حامد أعضاءا لمجلس الادارة.

كما تضم الجمعية في عضويتها المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للفيفا ورئيس مجلس ادارة اتحاد الكرة.