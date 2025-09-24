نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتدريبات استشفائية.. الزمالك يستعيد جاهزيته بالقوة الكاملة قبل قمة الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الجونة أمس في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية تحت إشراف راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، لتجهيزهم بالشكل الأمثل للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 29 سبتمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.