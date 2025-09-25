نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة ليوني تعقّد خروج كوناتي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد ملف انتقال الفرنسي إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد تطورًا مهمًا، بعدما تعرض زميله في ليفربول، المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، ما سيبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم. إصابة ليوني، الذي كان منافسًا مباشرًا لكوناتي على مركزه، تجعل من المستحيل تقريبًا رحيل المدافع الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

هذا المستجد يمثل ضربة قوية لـ "الريدز"، الذين باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن كوناتي سيرحل مجانًا مع نهاية عقده، في سيناريو مشابه لما حدث مع ترينت ألكسندر أرنولد.

ريال مدريد يترقب بصبر

داخل أروقة سانتياغو برنابيو لا يسود أي استعجال بشأن الصفقة، خاصة وأن كوناتي أبدى رغبته الواضحة في ارتداء قميص النادي الملكي. ووفقًا للتقارير، فإن فلورنتينو بيريز يفضل الانتظار حتى الصيف المقبل لضم اللاعب مجانًا، مستغلًا الفرصة التي تُمثل "صفقة سوق" حقيقية.

ويتماشى هذا التوجه مع المرحلة التي يعيشها الفريق تحت قيادة تشابي ألونسو، إذ من المرجح أن يشهد خط الدفاع تغييرات كبيرة بنهاية الموسم، حيث يُتوقع رحيل أنطونيو روديغر ودافيد ألابا، مما يفرض ضرورة تعزيز المنظومة الدفاعية.

كوناتي يرسل إشارات إيجابية

المدافع الفرنسي لم يُخفِ سعادته بارتباط اسمه بريال مدريد. ففي تصريحات لبرنامج "تيليفوت" الفرنسي، مازح كوناتي بشأن ضغوط صديقه كيليان مبابي لإقناعه بالقدوم إلى مدريد قائلًا: "هل يتصل بي مبابي لإقناعي؟ إنه يكلمني كل ساعتين!".

كما كشف اللاعب عن إجادته للغة الإسبانية، وهو ما فُسِّر على نطاق واسع كإشارة إضافية لاقترابه من "الميرينغي". ومع ذلك، فإن انتقاله لن يتم في يناير بسبب إصابة ليوني، وهو ما يشكل خبرًا سيئًا للغاية لليفربول، لكنه يمنح ريال مدريد وقتًا أكبر للتحضير لصفقة دفاعية استراتيجية في الصيف المقبل.

