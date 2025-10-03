نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تعلن الخريطة الصنفية للقمح بالموسم الجديد وتكثف التوعية للمزارعين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نشر الخريطة الصنفية لمحصول القمح للموسم الجديد، والتي تحدد الأصناف المناسبة لكل محافظة وفقًا لطبيعة التربة والظروف المناخية، بما يضمن زيادة الإنتاجية وتقليل فرص الإصابة بالأمراض والآفات.

أصناف القمح لمحافظات الوجه البحري

تشمل المحافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، دمياط، الدقهلية، الشرقية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، المنوفية، القليوبية، والجيزة.

وتوصي الخريطة بزراعة أصناف: مصر ٣، مصر ٤، مصر ٥، مصر ٦، مصر ٧، جيزة 171، سخا ٩٥، سخا ٩٦، سخا ٩٧، سدس ١٤، سدس ١٥.

أصناف القمح لمصر الوسطى

في محافظات الفيوم، بني سويف، والمنيا، يتم زراعة أصناف: مصر ٣، مصر ٤، مصر ٥، مصر ٦، مصر ٧، جيزة 171، سخا ٩٥، سخا ٩٦، سخا ٩٧، سدس ١٤، سدس ١٥، بني سويف ٥، بني سويف ٧، سوهاج ٥، سوهاج ٦.

أصناف القمح لمصر العليا

في أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد، تشمل الأصناف: مصر ١، مصر ٣، مصر ٤، مصر ٥، مصر ٦، مصر ٧، جيزة 171، سخا ٩٥، سخا ٩٦، سخا ٩٧، سدس ١٢، سدس ١٤، سدس ١٥، جميزة ١١، بني سويف ٥، بني سويف ٧، سوهاج ٥، سوهاج ٦.

أصناف القمح في الأراضي المستصلحة حديثًا

في مشروعات الدلتا الجديدة، مستقبل مصر، شرق العوينات، وتوشكى، تم تحديد الأصناف: مصر ١، مصر ٣، مصر ٤، مصر ٥، مصر ٦، مصر ٧، جيزة 171، سخا ٩٥، سخا ٩٧، سدس ١٢، سدس ١٤، سدس ١٥، بني سويف ٥، بني سويف ٧، سوهاج ٥، سوهاج ٦.

توجيهات وزير الزراعة

وجه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف جهود التوعية والإرشاد للمزارعين بأهمية الالتزام بالسياسة الصنفية، مع التأكيد على توافر التقاوي المعتمدة بما يغطي كامل المساحات المستهدفة ويلبي احتياجات المزارعين، مشيرًا إلى أن صنف "سخا ٩٦" يعد من الأصناف المبكرة النضج ويفضل زراعته بعد محاصيل الخضر وقصب السكر.