نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تعلن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للمواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الخاصة بالمواطنين المخاطبين بقانون إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.

وأوضح الوزير أن المواطنين يمكنهم بدء إنشاء حساباتهم الإلكترونية من اليوم، على أن يتم استيفاء النموذج الإلكتروني للتقديم اعتبارًا من نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025 ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد بقرار من مجلس الوزراء.

خطوات التسجيل عبر منصة مصر الرقمية

أشارت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن خطوات التسجيل بسيطة ومتاحة عبر الرابط الرسمي: https://digital.gov.eg.

وتتضمن الإجراءات:

إدخال البيانات الشخصية (الرقم القومي، رقم المصنع أسفل بطاقة الرقم القومي، اسم الأم الأول، رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المستخدم، البريد الإلكتروني اختياري).

استلام رمز تحقق (SMS) على الهاتف وإدخاله.

إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها لإتمام إنشاء الحساب بنجاح.

استيفاء نموذج الطلب الإلكتروني

ابتداءً من نهاية الأسبوع الثاني من أكتوبر 2025، سيتمكن المواطنون من استكمال نموذج الطلب الإلكتروني، والذي يشمل بيانات الوحدة المؤجرة (سكنية أو غير سكنية)، عنوان العقار، وصفه، والمقيمين به.

وأكدت عبد الحميد أنه لن يُطلب من المواطنين إرفاق أي مستندات في هذه المرحلة، حيث تندرج الخدمة ضمن بند "خدمات السكن البديل" على المنصة.

مكاتب البريد المميكنة لخدمة المواطنين

حرصًا على تسهيل الإجراءات، تم تخصيص 500 مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية لمساعدة المواطنين الذين قد يواجهون صعوبة في استكمال الطلب بأنفسهم، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن أماكن هذه المكاتب ومواعيد عملها.

مراحل لاحقة لاستكمال المستندات

بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، سيتم الانتقال إلى مرحلة استيفاء المستندات (مستندات الدخل والمستندات المؤيدة للعلاقة الإيجارية).

وسيتم نشر النتائج النهائية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، مع إرسال رسائل نصية لمقدمي الطلبات لتوضيح موقفهم النهائي.