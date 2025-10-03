نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برلماني إيراني تعليقا على مشروع بناء محطات نووية جديدة: يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بهنام سعيدي أهمية الاتفاق مع روسيا على بناء 4 محطات نووية جديدة في إيران، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التكنولوجيا النووية.

وأشار سعيدي إلى أن توقيع الاتفاقية بين إيران وروسيا لبناء 4 محطات طاقة نووية جديدة يأتي في إطار تنفيذ الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية في إيران، مؤكدا أنه "وفقا لفتوى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، فإن جمهورية إيران الإسلامية لم تسع قط إلى صنع قنابل ذرية وأسلحة دمار شامل، ولن تفعل ذلك أبدا".

واضاف: "يعلم الجميع اليوم أن التكنولوجيا النووية في الزراعة والحفاظ على الصحة العامة وتوفير المياه العذبة والنقل وانتاج الكهرباء والبتروكيماويات والصناعات وحماية البيئة وغيرها، ذات أهمية مضاعفة، ويجب تحقيق الاكتفاء الذاتي".

والأسبوع الماضي أعلنت شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية توقيع روسيا وإيران مذكرة تفاهم للتعاون في بناء محطات طاقة نووية صغيرة في الأراضي الإيرانية