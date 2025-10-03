عاجل- سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة الـ22 لقطارات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى وطنهم

أحمد جودة - القاهرة - استمرار الجهود المصرية لدعم الأشقاء السودانيين

في إطار توجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وحرص الدولة المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتسيير الرحلة الثانية والعشرين ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.

أكثر من 20 ألف راكب منذ انطلاق المبادرة

وصل عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم حتى الآن إلى نحو 20،944 راكبًا، وهو ما يعكس التزام مصر بمواصلة تقديم الدعم الإنساني، وضمان عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم في ظروف آمنة ومنظمة.

مواعيد وصول ومغادرة القطار

من المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 23:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في الساعة 11:30 صباح اليوم التالي، بما يضمن انتظام حركة النقل وتقديم الخدمة للمواطنين.