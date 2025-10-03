نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتب نتنياهو: الموساد كشف خلية يشتبه بأنها لحماس خططت لهجمات في ألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو في بيان، إنه "جرى مطلع أكتوبر الجاري، الكشف خلية في ألمانيا يشتبه بارتباطها بحماس، كانت تخطط لتنفيذ هجمات".

وأفاد مكتب نتنياهو، في بيان بالنيابة عن الموساد والاستخبارات والعمليات الخاصة، إنه "يوم الأربعاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم الكشف خلية إرهابية في ألمانيا يشتبه في ارتباطها بحركة حماس، وكانت تخطط لتنفيذ هجمات على أهداف إسرائيلية ويهودية".

وأضاف البيان أنه "تم اعتقال أعضاء الخلية بفضل التعاون الوثيق بين الموساد للاستخبارات والعمليات الخاصة وأجهزة الأمن والاستخبارات في ألمانيا"، مشيرا إلى أنه في إطار العملية ذاتها، "اعتقلت أجهزة الأمن الألمانية (BFV) ثلاثة أعضاء من الخلية الإرهابية، وبحوزتهم أسلحة يشتبه في أنها كانت مخصصة لتنفيذ الهجوم".

وتابع البيان أن "هذا الاعتقال يضاف إلى أنشطة إضافية نفذها الموساد خلال الأسابيع الأخيرة في جميع أنحاء أوروبا، بالتعاون مع أجهزة الأمن المحلية وأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك النمسا، وتشمل عملية إحباط الخلية الإرهابية وكشف الإرهابيين والأسلحة عدة دول، وهي جزء من عملية واسعة النطاق نفذها الموساد في أنحاء أوروبا، عثر خلالها على مخابئ أسلحة، وألقي القبض على عناصر إضافية يشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية".

وختم البيان، بالتأكيد على أن "الموساد سيواصل العمل في كل مكان لإحباط النشاط الإرهابي الذي يستهدف الإسرائيليين واليهود في الخارج، بالتعاون الكامل مع أجهزة الأمن والاستخبارات في إسرائيل وحول العالم".

وكانت حركة حماس، نفت أي صلة بالأشخاص الثلاثة الذين أعلنت السلطات الألمانية اعتقالهم بزعم انتمائهم للحركة والتخطيط لهجمات ضد أهداف إسرائيلية أو يهودية داخل ألمانيا