عاجل- بروتوكول تعاون بين صندوق تطوير التعليم وجامعة الملك سلمان لتنمية مهارات شباب جنوب سيناء تزامنًا مع احتفالات أكتوبر

أحمد جودة - القاهرة - مذكرة تفاهم لخدمة أبناء سيناء

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتنمية سيناء.

تهدف المذكرة إلى تقديم خدمات نوعية لأبناء سيناء في مجالات التدريب الرقمي، التدريب التحويلي، وإتقان اللغات الأجنبية، بما يسهم في تأهيل الكوادر الشابة لسوق العمل المحلي والدولي.

رشا شرف: تعزيز قدرات الشباب بأدوات العصر

أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن توقيع المذكرة يجسد رؤية الدولة نحو تنمية سيناء كأرض للفرص الواعدة، موضحة أن التعاون مع جامعة الملك سلمان يتيح للشباب امتلاك المهارات الرقمية واللغات الأجنبية، وعلى رأسها الإنجليزية، مما يؤهلهم للانطلاق نحو أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن تزامن توقيع البروتوكول مع ذكرى انتصارات أكتوبر يحمل رسالة وطنية قوية تعكس استمرار مسيرة البناء بروح النصر والعزيمة.

جامعة الملك سلمان: نموذج تنموي متكامل

من جانبه، أكد د. أشرف سعد، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن البروتوكول يعكس الدور الوطني للجامعة في خدمة المجتمع المحلي بمحافظة جنوب سيناء.

وأشار إلى التعاون مع اللواء د. خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لتحديد احتياجات سوق العمل المحلي، وتوجيه البرامج التدريبية نحو المجالات الأكثر طلبًا، بما يسهم في خلق نموذج متكامل يربط بين التعليم والتدريب وفرص العمل الحقيقية.