نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يويفا يتجه لتعليق عضوية إسرائيل بسبب حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يتجه نحو التصويت على قرار يقضي بتعليق عضوية إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.

ومن المتوقع أن تدعم أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية لـ "يويفا" التي تتكون من 20 عضوًا أي تصويت لصالح تعليق مشاركة الفرق الإسرائيلية في المباريات الدولية، وفقًا لما ذكره مصدران للوكالة شريطة عدم الكشف هويتهما نظرا لحساسية الموضوع.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسبوعين من استئناف منتخب إسرائيل مبارياته في مجموعته بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلعب ضد منتخبي النرويج وإيطاليا الشهر المقبل.