نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال الأخدود اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة الهلال الأخدود اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الهلال الأخدود اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. تشهد جماهير الكرة السعودية مساء اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، مواجهة مرتقبة بين فريق الهلال ونظيره الأخدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وتأتي المباراة في توقيت حاسم بالنسبة للزعيم، الذي يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره في الجولتين الماضيتين، وسط طموح جماهيري كبير بالعودة إلى الطريق الصحيح.

والهلال، بصفته أحد أكبر الأندية السعودية وأكثرها جماهيرية، يدخل اللقاء محملًا بضغط تحقيق الفوز لتعويض النقاط المهدرة، خاصة أن المواجهة تقام على أرضه ووسط جماهيره، ما يعزز آماله في تقديم أداء قوي يليق باسم النادي العريق.

على الجانب الآخر، يدخل فريق الأخدود المباراة وعينه على حصد أولى نقاطه هذا الموسم، بعدما خسر جميع مبارياته السابقة، ما يجعله في المركز الأخير بجدول الترتيب.

مباراة الهلال ضد الأخدود

الهلال يسعى لاستعادة التوازن في الدوري

يحتل الهلال المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 5 نقاط فقط، بعد أن حقق فوزًا وحيدًا وتعادلين في أول 3 جولات. ويأمل الفريق بقيادة مديره الفني في استغلال ميزة الأرض والجمهور لكسر سلسلة التعثرات والعودة للمنافسة بقوة على صدارة الترتيب.

الأخدود في مهمة صعبة لتجنب الخسارة الرابعة

على الجانب الآخر، يعيش فريق الأخدود بداية صعبة للغاية، حيث تلقى ثلاث هزائم متتالية جعلته في ذيل الترتيب دون أي نقاط. ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الهلال، أو على الأقل الخروج بنقطة ثمينة توقف نزيف الخسائر المتتالية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأخدود

سيتمكن عشاق الكرة السعودية من متابعة مباراة الهلال ضد الأخدود بث مباشر عبر قنوات الثمانية الناقل الحصري للدوري السعودي للمحترفين، وبالتحديد على شاشة Thmanyah 1.

معلق مباراة الهلال ضد الأخدود

أسندت مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق الرياضي عبدالله الحربي الذي سيضفي بصوته الحماسي المزيد من الإثارة على اللقاء.

موعد مباراة الهلال والأخدود

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وذلك على ملعب المملكة أرينا.

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الأخدود

يدخل الهلال المباراة بتشكيل قوي، حيث من المتوقع أن يبدأ المدير الفني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: حمد اليامي – حسان تمبكتي – كاليدو كوليبالي – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز – ميلينكوفيتش سافيتش

خط الهجوم: مالكوم – سالم الدوسري – داروين نونيز

ويعتمد الهلال على القوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها لتحقيق فوز مهم يعيد الثقة للاعبين والجماهير على حد سواء.

توقعات الجماهير ونتيجة المباراة

تنتظر الجماهير أن يقدم الهلال مباراة هجومية قوية، وأن ينجح في حصد الثلاث نقاط على حساب الأخدود.

وتبقى النتيجة النهائية مرهونة بأداء اللاعبين واستغلال الفرص أمام المرمى، في مواجهة قد تكون حاسمة لمسار الفريق في الدوري.