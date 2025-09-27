نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد برينتفورد ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي بينما خسر برينتفورد من فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل مانشستر يونايتد المركز الحادي عشر في جدول الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 7 نقاط بينما يحتل برينتفورد المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي



من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد يوم الأحد 27 سبتمبر 2025 على ملعب برينتفورد كوميونيتي معقل برينتفورد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث ستقوم قناةbeIN Sports HD بنقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

موقف مانشستر يونايتد وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي



احتل مانشستر يونايتد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 42 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر 18 مباراة.

في حين احتل برينتفورد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 56 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 14 مباراة.