أحمد حجازي يقود فريقه لتجاوز صدمة الكأس في الدوري السعودي

أحمد جودة - القاهرة

نيوم يبحث عن العودة للانتصارات بعد خسارة الحزم

يستعد نادي نيوم لمواجهة قوية أمام نظيره الرياض، مساء اليوم السبت عند الساعة السادسة والثلث، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس بالنسبة لنيوم الذي يسعى إلى تجاوز صدمة الخروج المبكر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الهزيمة أمام الحزم بنتيجة 1 – 2 في دور الـ 32.

ترتيب الرياض ونيوم قبل المباراة

يدخل فريق نيوم اللقاء محتلًا المركز السابع برصيد 6 نقاط، بعدما قدم أداءً قويًا في أول ثلاث جولات من الدوري. وفي المقابل، يواجه نادي الرياض ضغوطًا كبيرة بسبب نتائجه المتذبذبة، حيث يحتل المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط فقط، ما يجعله في حاجة ماسة للفوز أو على الأقل الخروج بنقطة التعادل أمام منافس صعب.

تصريحات جالتييه: لا مجال للاستهانة

المدير الفني الفرنسي كريستوف جالتييه شدد على أن المباراة أمام الرياض ستكون اختبارًا حقيقيًا لرغبة الفريق في العودة إلى طريق الانتصارات.

وقال جالتييه في تصريحات صحفية:

"مواجهة الرياض مهمة جدًا لتعويض الخروج من كأس الملك.

لم نظهر الروح القتالية الكافية أمام الحزم، كما أن الاستهانة بالخصم كانت سببًا رئيسيًا في الخسارة، وهو أمر غير مقبول."

وأضاف أن الخسارة الأخيرة يجب أن تكون حافزًا للاعبين من أجل تقديم أداء قوي، مؤكدًا أن الفريق يمتلك الإمكانيات الكافية للعودة إلى الانتصارات بسرعة، خاصة مع وجود أسماء مميزة مثل المدافع المصري أحمد حجازي.

طموحات نيوم والجماهير

جماهير نيوم تترقب أداء فريقها في مباراة اليوم بشغف كبير، حيث تطالب اللاعبين بالتركيز وعدم الاستهانة بأي خصم، خصوصًا في ظل اشتعال المنافسة على المراكز المتقدمة في الدوري السعودي.

ويعوّل الجهاز الفني على خبرة النجوم الأجانب والمحليين من أجل قيادة الفريق نحو فوز يعيد الثقة بعد خيبة كأس الملك.

كلمة السر أمام الرياض

يبدو أن التركيز والجدية سيكونان كلمة السر لفريق نيوم في هذه المباراة، فالفوز سيمنحه دفعة قوية لمواصلة مشواره في الدوري، بينما أي تعثر جديد قد يفتح باب الانتقادات مبكرًا.