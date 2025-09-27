نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وبتروجيت بالدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بتروجيت بالجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بالفوز على بتروجيت من أجل حصد الثلاثة نقاط لاستعادة صدارة ترتيب الدوري.

تأكد غياب الثنائي باهر المحمدي وعبد الرحيم دغموم لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن هذه المباراة وذلك

بعد حصولها على الانذار الثالث أمام فاركو والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.





موعد مباراة المصري وبتروجيت

تقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري وبتروجيت

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.