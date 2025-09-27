نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة الخطيب ومدرب الأهلي الجديد وتعليقات مثيرة.. أبرز تصريحات سيد عبد الحفيظ مع فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أطلّ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، في حلقة برنامج الكورة مع فايق عبر شاشة MBC مصر 2، حيث فتح ملفات شائكة تتعلق بالمدرب الجديد، انضباط اللاعبين، الأزمات الإعلامية، ومستقبله في العمل الإداري داخل القلعة الحمراء.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" أبرز تصريحات سيد عبد الحفيظ في حلقته المثيرة...

مدرب الأهلي.. شخصية قبل أي شيء

أكد عبد الحفيظ أن الأهلي لا يبحث عن "اسم كبير" فقط لتولي القيادة الفنية، بل عن مدرب يتمتع بالشغف والشخصية القوية والقدرة على التعامل مع الضغوط اليومية داخل القلعة الحمراء. وقال:

"الأهلي مش محتاج مجرد اسم، محتاج مدرب يعرف يتعامل مع لاعبين كبار وطموحات أكبر.. هنا مفيش رفاهية التجارب، المدرب لازم يكسب من أول يوم."

أزمة ياسر إبراهيم وجائزة المباراة

تطرق عبد الحفيظ إلى واقعة رفض ياسر إبراهيم استلام جائزة أفضل لاعب، موضحًا:

"ياسر كان بيصلي معايا النهاردة وقلت له: إيه القلق ده؟.. هو راجل وجدع وأظن إنه أول واحد لام نفسه.. دي مش طبيعة ياسر إطلاقا."



وأضاف أنه يفضل أن تظل القرارات في يد المسؤول المباشر وليد صلاح الدين، مشيدًا بأدائه:

"وليد بيشتغل على أكمل ما يكون.. بيتعامل باتزان وهدوء وده المطلوب في منصب زي ده."

هجوم على مدحت شلبي

لم يفوّت عبد الحفيظ الفرصة لانتقاد التجاوزات الإعلامية، مشددًا على رفضه الزج بالحياة الشخصية والصحة في النقاش الرياضي:

"الاختلاف في الرأي مقبول.. لكن التشكيك في صحة أي شخص نقص في أبهى صوره."

وأشاد بموقف قناة MBC لدعمها نجوم الأهلي ومنع التجاوزات بحقهم.

الانتخابات المقبلة.. نية معلنة

كشف عبد الحفيظ عن احتمال خوضه انتخابات الأهلي المقبلة، قائلًا:

"قد تكون لدي نية للترشح في انتخابات مجلس الإدارة.. التجربة دي بتجذبني."

إشادة بحسن حمدي

استرجع ذكريات إدارته مع حسن حمدي، واصفًا إياها بأنها "عبقرية وقوية جدًا"، معتبرًا أنها مدرسة خاصة في الإدارة الرياضية.

الانضباط في الأهلي.. خط أحمر

أكد عبد الحفيظ أن العمل داخل الأهلي لا يحتمل ردود أفعال فردية:

"النادي كيان كبير.. واللاعب لازم يبقى واعي بمسؤوليته. مينفعش تصدر حكم على موقف من غير ما تعرف تفاصيله."

لحظة بكاء على الهواء

وخلال استرجاعه لذكريات مشواره مع الأهلي، لم يتمالك عبد الحفيظ دموعه، في مشهد مؤثر خطف قلوب المشاهدين.



تصريحات عبد الحفيظ أعادت الجدل إلى الساحة الحمراء، ما بين إشادته بالمبادئ والانضباط، وفتح الباب أمام مستقبله الإداري، ورسائله الحادة ضد الإعلاميين، لتؤكد أن الرجل لا يزال حاضرًا بقوة في المشهد الكروي المصري.