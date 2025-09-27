الرياض - كتبت رنا صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ نجم الأهلي السابق ومدير الكرة السابق للفريق الأول عن إمكانية دخوله سباق الانتخابات المقبلة لمجلس إدارة النادي الأهلي وذلك خلال ظهوره الإعلامي مساء الجمعة على قناة إم بي سي مصر 2.

سيد عبدالحفيظ يلمح إلى الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة

وقال عبدالحفيظ قد يكون لدي نية للترشح في الانتخابات المقبلة للنادي الأهلي موضحًا أنه يسعى ليكون جزءًا من الحل وليس مشكلة داخل النادي وأضاف لقد حصلت على الكثير من النادي وأحفظ المعروف ولا أنساه.

كما حرص عبدالحفيظ على الإشادة بمحمود الخطيب رئيس النادي الحالي مؤكدًا هو أخ أكبر بالنسبة لي وهو من وضعني في منصب مدير الكرة بالأهلي وخلافي دائمًا يكون بناءً على وجهات النظر والرؤية في وقت ما.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد دعا الجمعية العمومية العادية للانعقاد يومي 30 و31 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي لمدة أربع سنوات وذلك وفق بيان رسمي صادر عن النادي.