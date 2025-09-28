نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تنوه للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي أكتوبر 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن وزارة الأوقاف عن عقد الامتحان التحريري للمتقدمين لاختبار صرف بدل التميز العلمي لشهر أكتوبر 2025م، من الحاصلين على (الدكتوراة – الماجستير – الدبلومة نظام السنتين) من الأئمة والواعظات والإداريين والعاملين بوزارة الأوقاف، ومستشفى الدعاة، سواء من المتقدمين الجدد، أم الراغبين في التعديل إلى وضع أعلى، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بمسجد النور بالعباسية.

وللاطلاع على الأسماء، ومواعيد الاختبارات، يرجى الدخول عبر الرابط التالي من هنـــــــــــــا