نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر اون سبورت - مباراة الأهلي وفيزبريم في كأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر رابط اون سبورت لمباراة الأهلي وفيزبريم

المارد الأحمر في مهمة تاريخية أمام أحد عمالقة أوروبا

تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية والعربية مساء اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، صوب صالة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يخوض النادي الأهلي اختبارًا من العيار الثقيل أمام فريق فيزبريم المجري، ضمن منافسات الدور الرئيسي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2025". وتعد المواجهة واحدة من أبرز مباريات البطولة، نظرًا لقيمة الفريقين وقوة التحدي بينهما على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.

الأهلي يبحث عن إنجاز جديد في البطولة العالمية

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما استهل مشواره بانتصار كبير على فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (41-14)، في مباراة ظهر خلالها التفوق البدني والفني للاعبي "المارد الأحمر"، الذين أكدوا رغبتهم في المنافسة على اللقب وليس مجرد المشاركة الشرفية.

الأهلي، بقيادة مديره الفني الإسباني دانيال جوردو، يعتمد على توليفة مميزة تجمع بين الخبرة والشباب، أبرزهم عمر سامي، محسن رمضان، وعلي زين المحترف السابق في أوروبا، إلى جانب حارس المرمى الدولي عبد الرحمن حميد، الذي يعد أحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الأخيرة.

فيزبريم.. قوة أوروبية ضاربة

في المقابل، يمثل فيزبريم المجري أحد أعرق وأقوى أندية كرة اليد في أوروبا والعالم، حيث يمتلك سجلًا حافلًا بالبطولات المحلية والقارية، ويشارك بانتظام في بطولة دوري أبطال أوروبا. الفريق يعتمد على مجموعة من اللاعبين الدوليين أصحاب الخبرة، أبرزهم المجري رولاند ميكلي، والفرنسي كينتن ماهي، بالإضافة إلى الحارس النرويجي المخضرم الذي يعد من أفضل حراس العالم.

الفريق المجري يدخل اللقاء مدججًا بالنجوم وبهدف وحيد وهو الفوز، لتعزيز فرصه في التأهل إلى نصف النهائي، وهو ما يمنح المواجهة طابعًا خاصًا باعتبارها معركة كروية بين الطموح المصري والخبرة الأوروبية.

موعد مباراة الأهلي وفيسبريم

اليوم: الأحد 28 سبتمبر 2025

الأحد 28 سبتمبر 2025 الساعة: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 9:00 مساءً بتوقيت أبوظبي

8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 9:00 مساءً بتوقيت أبوظبي الملعب: صالة العاصمة الإدارية الجديدة – مصر

القنوات الناقلة والترددات

شبكة قنوات OnTime Sports هي الناقل الحصري لمباريات بطولة "سوبر جلوب 2025" داخل مصر والشرق الأوسط. وقد خصصت القناة استوديو تحليلي موسع يضم نخبة من نجوم كرة اليد السابقين لتحليل المواجهة قبل وبعد المباراة.

تردد OnTime Sports على نايل سات: 11861 (رأسي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد OnTime Sports على عرب سات: 12054 (أفقي) – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكن متابعة اللقاء عبر المنصات الرقمية الرسمية للشبكة، التي تتيح خدمة البث المباشر بجودة عالية.

معلق المباراة

أسندت إدارة القناة مهمة التعليق إلى المعلق المخضرم خالد خيري، الذي يعد من أبرز الأصوات في عالم كرة اليد المصرية والعربية، ومن المتوقع أن يضفي بصوته الحماسي مزيدًا من الإثارة على اللقاء المرتقب.

صدام تكتيكي منتظر

من الناحية الفنية، من المتوقع أن يعتمد الأهلي على السرعة في التحول من الدفاع للهجوم واستغلال مهارات لاعبيه في الاختراق والتسديد من الخارج، بينما سيراهن فيزبريم على خبرة لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع الضغط الجماهيري، إضافة إلى تفوقهم البدني.

المباراة تعد اختبارًا حقيقيًا لقوة الأهلي أمام أحد أفضل أندية أوروبا، وفي حال نجاحه في حسم اللقاء، سيكون قد قطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى نصف النهائي وربما المنافسة على اللقب، ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخ كرة اليد المصرية.

الجماهير كلمة السر

الحضور الجماهيري المنتظر في صالة العاصمة الإدارية سيكون له دور كبير في دعم لاعبي الأهلي، حيث دائمًا ما تشكل جماهير "المارد الأحمر" السند الأكبر للفريق في المواعيد الكبرى، وهو ما يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديهم.

رابط البث المباشر

يمكن للجماهير متابعة اللقاء مباشرة عبر الموقع الرسمي لقنوات OnTime Sports أو من خلال تطبيقات البث الخاصة بها، بجانب النقل التلفزيوني عبر الترددات المعلنة.

مباراة هامة في أرض مصر

يبقى لقاء الأهلي وفيسبريم أحد أبرز المواجهات في "سوبر جلوب 2025"، لما يحمله من صدام بين طموح فريق عربي إفريقي يسعى لتأكيد مكانته عالميًا، وعملاق أوروبي يسعى لمواصلة الهيمنة. وبين الطموح والخبرة، ينتظر عشاق كرة اليد سهرة مليئة بالإثارة والندية على أرض مصرية خالصة.