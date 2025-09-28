نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بث مباشر: الأهلي يواجه فيزبريم المجري في صراع الصدارة بكأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة اليد مساء اليوم مواجهة مرتقبة ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد – سوبر جلوب 2025، حيث يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة قوية أمام فيسبريم المجري على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة. البطولة تقام تحت شعار "مصر تستقبل العالم من القارات للعاصمة الإدارية الجديدة"، وتشارك فيها نخبة من أقوى الفرق العالمية، ما يمنح الجماهير فرصة متابعة منافسات من أعلى مستوى.

تأتي هذه المباراة ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، والتي تضم إلى جانب الأهلي كلًا من فيسبريم المجري وسيدني الأسترالي. وتعد مواجهة الأهلي وفيزبريم اختبارًا حقيقيًا لقدرة الفريق المصري على المنافسة أمام أندية القمة الأوروبية، حيث يتمتع الفريق المجري بسجل متميز في البطولات الدولية ويضم مجموعة من أفضل لاعبي كرة اليد في العالم.

موعد مباراة الأهلي وفيزبريم كرة القدم

تم تحديد موعد المباراة اليوم الأحد، وفقًا للتوقيتات التالية:

الدولة / المنطقة توقيت المباراة مصر / فلسطين 08:00 مساءً السعودية / دول الخليج 08:00 مساءً الإمارات / سلطنة عمان 09:00 مساءً التوقيت العالمي UTC 06:00 مساءً

المباراة من المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا في صالة نادي النادي، حيث يتوقع أن يمتلئ الملعب بالمشجعين المتحمسين لدعم الأهلي ومتابعة نجوم كرة اليد العالميين في منافسة حامية الوطيس.

القناة الناقلة والتعليق

تُبث المباراة حصريًا عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويقوم بالتعليق على اللقاء المعلق الرياضي المعروف خالد خيري، الذي يُعتبر أحد أبرز الأصوات في نقل مباريات كرة اليد المصرية والدولية. يمكن للجماهير أيضًا متابعة المباراة عبر منصات أون تايم سبورتس الرقمية لضمان تغطية شاملة لكل أحداث المباراة من أهداف ولحظات حاسمة.

وسيلة المشاهدة التفاصيل القناة التلفزيونية أون تايم سبورتس 2 البث الرقمي / الإنترنت منصات أون تايم سبورتس التعليق خالد خيري

ترتيب المجموعة الثانية

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتعزيز موقعه في المجموعة بعد الجولة الأولى، حيث تعتبر كل مباراة في هذه البطولة حاسمة للتأهل إلى نصف النهائي والمنافسة على اللقب. فيما يلي جدول المجموعة الثانية بعد الجولة الأولى:

الفريق المباريات الانتصارات الهزائم النقاط فيزبريم المجري 1 1 0 2 الأهلي 1 1 0 2 سيدني الأسترالي 1 0 1 0

أهمية المباراة

تعد مواجهة الأهلي وفيسبريم اختبارًا تكتيكيًا وفنيًا لكلا الفريقين. الأهلي يعتمد على سرعة لاعبيه في الهجوم المرتد وتنظيم الدفاع الجماعي للحد من خطورة لاعبي فيزبريم، بينما يسعى الفريق المجري لاستخدام خبرته الدولية وسيطرته على اللعب في مناطق وسط الملعب لتسجيل الأهداف وفرض سيطرته على اللقاء.

وتحمل المباراة أيضًا أهمية معنوية كبيرة، حيث يسعى الأهلي لتحقيق انتصار يعزز ثقته قبل خوض نصف النهائي، كما تعد فرصة للاعبين المصريين لإظهار قدراتهم أمام أفضل فرق العالم، في ظل متابعة جماهيرية محلية وعالمية كبيرة.

نجوم الأهلي المتوقعون في المباراة

من المتوقع أن يقود الأهلي في مباراة اليوم مجموعة من أبرز لاعبي الفريق، ومن بينهم:

علي زين: هداف الفريق وصانع الألعاب الأساسي.

يحيى الدرع: لاعب الوسط الدفاعي والهجومي.

أحمد عادل وأحمد هشام "دودو": عناصر القوة الهجومية والدفاعية.

وجود هؤلاء النجوم يمنح الأهلي القدرة على مجاراة الفرق الأوروبية، ويزيد من فرصه في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيزبريم.

يُعد لقاء الأهلي وفيسبريم المجري اليوم من أكثر المباريات المرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، ليس فقط لمستوى الفرق المشاركة، بل أيضًا لحجم الجماهيرية والنجوم المشاركين. ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية وأهدافًا مثيرة، مع إظهار الفرق لتكتيكاتها المتقدمة وخططها الهجومية والدفاعية.

مع بداية صافرة الحكم، ستكون الأنظار متجهة إلى صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة مباراة تجمع بين المهارة، السرعة، والخبرة الدولية، في واحدة من أقوى مواجهات البطولة حتى الآن.