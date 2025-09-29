نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول تأمين مباراة القمة يكشف ارشادات دخول استاد القاهرة والمحظورات في المقال التالي

كشف العميد محمود القاضي مسؤول تأمين مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، ارشادات دخول الجماهير

وقال القاضي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا صوت يعلو فوق صوت القمة ومباراة ينتظرها الجميع ألفان اي داي وتذكرة المباراة

واضاف: والتزام الجماهير ووعي الجمهور اهم شئ وتجنب أخذ اي شئ ممنوع مثل الشماريخ والألعاب النارية والأجسام الصلبة والأسلاك الكهربائية ومواد حفظ الطاقة

وتابع: ممنوع حمل اللافتات أو الشعارات المسيئة وهناك امن مثالي في كل البوابات ولا يوجد اي شئ لحفظ الأمانات وكل شخص مسؤول عن متعلقاته الشخصية

وأردف: ومباراة غدا سيتم فتح البوابات من الرابعة عصرا والغلق في الساعة الثامنة مساء ومخصص لجماهير الدرجة التالتة والأولى شمال ويدخلون من بوابة صلاح سالم وجماهير المقصورة يمكنهم الدخول من بوابة ال رشدان، اما جمهور الزمالك من امام نادي الزهور وباب الفروسية لدخول الحكام

