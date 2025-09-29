نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميتشو: عانيت من "السرطان" خلال تواجدي مع نادي الزمالك ولكنني تعافيت منه في المقال التالي

كشف الصربي ميتشو المدير الفني السابق لفريق الزمالك السابق، عن تفاصيل إصابته بالسرطان خلال تواجده رفقة نادي الزمالك

وقال ميتشو في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون:أنا كشخص مولود يحب الفوز دائما وكنت في ذلك التوقيت عندما كنت مدربا للزمالك أعاني فعلا من السرطان ولكن ليس بشراسة

وتابع: أصابتني بالسرطان خلال منافسات الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا ولكنني تعافيت تماما وانا احترم كرة القدم المصرية وأحب الفوز دائما ولا احد يعرف طبيعة مواجهتي مع السرطان

واضاف: الحقيقة أنني حاولت بقدر الإمكان الفوز بكل المباريات وكنت احتاج إلى المزيد من الحظ وكنت أعاني بالفعل من المرض الخبيث وكنت أسعى للتغلب على هذا المرض بالتغلب في المباريات وانا أصبحت بصحة جيدة الآن وفرزت بالمعركة في النهاية

