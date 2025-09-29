نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تختتم اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، فعاليات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025-26.

وشهدت الجولة السادسة مفاجآت عديدة، إذ حقق كريستال بالاس فوزًا مستحقًا على متصدر الترتيب فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف، وعلى الجانب الآخر تلقى تشيلسي هزيمة من برايتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل الريدز صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق آرسنال والذي حقق فوزًا صعبًا في هذه الجولة على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف.

ويتذيل فريق وولفرهامبتون ترتيب جدول البريميرليج برصيد نقطة وحيدة، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق إيفرتون نظيره وست هام يونايتد على أرضية ملعب هيل ديكينسون، تحت إدارة الحكم الإنجليزي صامويل بارووت.

وتنطلق المباراة، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت عمان وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمواجهة إيفرتون ووست هام يونايتد في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.

