نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إيفرتون ضد وست هام اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل وست هام يونايتد ضيفًا على نظيره إيفرتون، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2025-26.

ويحتضن ملعب هيل ديكينسون، المواجهة القوية بين إيفرتون ووست هام يونايتد، ضمن فعاليات الجولة السادسة من بطولة البريميرليج.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإنجليزي صامويل بارووت، في المواجهة التي ستقام على أرضية ملعب هيل ديكينسون معقل إيفرتون.

ويحتل إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، بينما يأتي وست هام يونايتد في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

موعد مواجهة إيفرتون ووست هام في البريميرليج

وتنطلق المباراة، مساء اليوم الإثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت عمان وأبوظبي.

القنوات الناقلة لمواجهة إيفرتون ووست هام في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-26، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD2.

