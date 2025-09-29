نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور 110 أخصائيًا وممارسًا للعلاج الطبيعي.. ورشة عمل ببني سويف حول إصابات الملاعب ودور العلاج الطبيعي في التأهيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نُفذت مديريه الصحة بمحافظة بنى سويف تحت اشراف الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة، ورشة عمل علمية متخصصة بعنوان "إصابات الملاعب ودور العلاج الطبيعي في التأهيل"، بالتعاون مع شركة BTL العالمية لأجهزة العلاج الطبيعي، وذلك بمشاركة 110 من أخصائيي وممارسي العلاج الطبيعي من مختلف الجهات.

وألقى المحاضرة الرئيسية في الورشة الدكتور محمد الششتاوي، استشاري العلاج الطبيعي لمنتخب مصر تحت 17 سنة، ومدير وحدة التدريب بشركة BTL، حيث تناول فيها أحدث أساليب التعامل مع إصابات مفصل الكاحل، والدور الفعّال للعلاج الطبيعي في التأهيل باستخدام التمارين العلاجية الحديثة، بالإضافة إلى أحدث الأجهزة مثل جهاز الليزر عالي الطاقة وغيرها من التقنيات المتقدمة.

شهدت الورشة حضور الدكتورة حنان حسين، مدير الطب العلاجي، والدكتورة شيماء حجاج، مدير العلاج الطبيعي، كما تم تكريم كل من الدكتور محمد الششتاوي، والمهندس عمرو رسلان ممثل شركة BTL، تقديرًا لمساهماتهما العلمية والمهنية.

كما اكد وكيل الوزارة خلال كلمته الافتتاحية على أهمية العلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة وتقديم خدمة طبية متميزة للمريض داخل المستشفيات والوحدات الصحية، مشيدًا بالدور المتنامي للعلاج الطبيعي كأحد أعمدة الرعاية الصحية المتكاملة.

